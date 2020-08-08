У Зеленского озвучили сумму, необходимую для восстановления Донбасса

На восстановление временно неподконтрольных властям Украины частей Донецкой и Луганской областей потребуется около 10 млрд долларов.
Об этом советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил в эфире "Радио "Донбасс.Реалии".
"Предварительная оценка – это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП, – отметил Устенко.
По его словам, для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции необходимо будет создать фонд, в том числе и за деньги доноров.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. По его словам, перед Украиной стоят два больших вызова, прежде всего, – экономический.
В октябре минувшего года Украина и Всемирный банк запустили работу Фонда международной партнерской поддержки, главной целью которого будет восстановление и будущая реинтеграция Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытия инвестиционного форума RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе.
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