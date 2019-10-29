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Зеленский: Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса

29 октября, 18:44

Президент пригласил всех становиться частью этого проекта

/ Фото: Офис Президента Украины

Украина и Всемирный банк запускают работу Фонда международной партнерской поддержки, главной целью которого будет восстановление и будущая реинтеграция Донбасса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время закрытия инвестиционного форума RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером, Всемирным банком, мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех стать частью этого большого проекта", – сказал он.

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Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров открывали Украину для инвесторов. На специальных панелях обсуждались инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

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Кроме того, в рамках инвестиционного форума проиходило специальное событие – [IT STAGE]. Оно состояло из пяти панелей, на которых обсуждались инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты, синергия местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционная привлекательность Донбасса. Также стартаперам предлагалось успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Источник: Сегодня

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