У Зеленского поделились планами по работе с МВФ

Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы

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Команда Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2019 года. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"По МВФ. Естественно, позиция – продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", – сказал Данилюк в ходе встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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