Убыточные шахты ликвидируют: Оржель рассказал, что будет с горняками

В Украине есть добывающие предприятия, которые находятся в состоянии ликвидации уже 18 лет

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Министерство энергетики и защиты окружающей среды определяет приоритетной задачей в ближайшее время ликвидировать убыточные государственные шахты, заняться перепрофилированием горняков и создать для них другие рабочие места. Об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации планов работы ведомства до конца 2019 и на последующие несколько лет.

"На сегодня разрабатывается комплексная программа (прописано все по дням), которая отрабатывается с каждым субъектом. К сожалению, будут те шахты – и у нас они есть в графике, – которые не будут иметь перспектив, которые должны быть ликвидированы", – сказал он.

По словам Оржеля, в Украине есть шахты, которые ликвидируются 18 лет.

"Мы должны найти людям новую работу и новые возможности для жизни. Мы будем пытаться перепрофилировать людей. Уже есть определенные договоренности. Надеюсь, что уже в декабре вместе с Всемирным банком, у которого есть мировой опыт реформирования угольной отрасли, начнем реформу", – сообщил он.

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Министр отметил, что три миллиона тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые сейчас несет госбюджет для компенсации заработных плат.

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"Государственная угольная отрасль – убыточная отрасль. 32 тысячи человек работают в отрасли, с семьями порядка 200 тысяч человек, проблемы которых мы должны решить. Мы должны определить на уровне аудита и построить логику, когда эти объекты государственной собственности могут быть приватизированы, отданы в аренду под жесткие инвестиционные обязательства", – подчеркнул он.

Напомним, в октябре Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет. Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год, предусматривающие погашение задолженности на выплату зарплат шахтерам еще на 1 млрд грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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