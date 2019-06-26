Участник строительства "Северного потока – 2" допустил задержку в запуске газопровода

Мнение высказал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" может затянуться из-за позиции Дании с прокладкой по ее территории. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле в Москве.

По его словам, это теоретическая возможность, и оператор проекта Nord Stream 2 AG может выполнить план.

"Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение… Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью", – сказал Зеле на пресс-конференции.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах.

Nord Stream 2 подала в Датское энергетическое агентство уже три заявки по маршруту "Северного потока – 2". Во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, разрешения получены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Участник строительства "Северного потока – 2" допустил задержку в запуске газопровода". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"