Учителям повысили зарплаты намного меньше, чем обещали

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С 1 января у тех, кто работает в бюджетной сфере, увеличились должностные оклады. Коснулось это и учителей, теперь их оклады составляют от 3447 грн (+297 грн) до 4456 (+383 грн) в зависимости от квалификации. Но это совсем не то повышение, на которое надеялись преподаватели. Их зарплаты по прежнему остаются ниже средней по стране. При этом в Кабмине обещают, что в 2020 году средняя зарплата украинцев может вырасти на 10%. Почему так мало увеличились доходы учителей, выяснил сайт "Сегодня".

Прибавку отсрочили на год

Как оказалось, с 20 декабря 2019 года новый Кабмин отсрочил на год, до 1 января 2021 года, вступление в силу постановления №822 от 10 июля 2019 года, принятого предыдущим Кабмином. В соответствии с этим постановлением, оклады учителей с 2020 года не могли быть меньше 2,5 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных или 5255 грн, плюс надбавки к нему (сейчас минимальный оклад – 1,73 ПМ). А в 2023 году минимальный оклад учителя должен был дорасти до 4 ПМ, оценочно, с учетом ежегодного роста соцстандартов, это порядка 10 тыс. грн.

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Надбавки и доплаты

Учитывая мизерные оклады, учителям и медикам доплачивают различные надбавки и премии. По информации Министерства образования и науки, для учителей стала обязательной надбавка 10% от оклада "за престижность" профессии. Также дополнительно платят 20% за проверку тетрадей, 10% за классное руководство, 10% за заведование кабинетом, учитывают дополнительно проведенные уроки и т. д. Предусмотрена и надбавка за стаж работы: свыше трех лет – это 10% оклада, свыше 10 лет – 20%, свыше 20 лет – 30%.

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Например, для учителя без категории, проработавшего в школе три года и имеющего оклад 3447 грн, зарплата с учетом всех перечисленных надбавок составит 5170 грн. А для педагога высшей категории, отработавшего 20 лет и имеющего оклад 4456 грн – 6684 грн. Еще до 50% оклада (не зарплаты!) или от 1723 до 2228 грн учитель может заработать, взяв 1,5 ставки, то есть вести в 1,5 раза больше уроков. Итого заработок будет 7-10 тыс. грн. Но преподаватели надеялись на большее.

О том, в каких условиях порой приходится работать учителям под Киевом, смотрите в сюжете:

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