Угольная реформа в Украине: Зеленский рассказал, что должно измениться за два месяца

Украина находится на пороге угольной реформы. Отрасль ждет большой переучет, детальное обследование государственных шахт и создание профильного государственного комитета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с горняками.

Ни один человек, который в настоящее время работает в государственной шахте, не должен остаться без работы после реформы. Наоборот, изменения для шахтеров должны решить ряд вопросов: замену старого оборудования, создание безопасных условий труда и выплату долгов по зарплате. Сейчас государственные предприятия должны людям более миллиарда гривен. Рассчитаться с ними должны будут не позднее апреля. Президент дал такое задание чиновникам. Иначе без зарплаты будут сидеть сами министры.

"Должен быть гарантирован рынок сбыта угля, этот рынок сбыта – украинские ТЭС. Я очень прошу в ближайшие 2 месяца, март-апрель, закрыть все долги полностью перед шахтерами", – заявил президент Украины Владимир Зеленский. В тренде Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

Напомним, недавно случился новый виток эпопеи с ликвидацией убыточных предприятий в Украине. Новости "Сегодня", конечно, выяснили, что нужно,чтобы украинские шахты выжили, но заявление правительства подлило масла в огонь гнева горняков. Ведь последние несколько месяцев шахтеры с государственных предприятий перекрывали автотрассы, бастовали и отказывались подниматься на поверхность из-за миллиардного долга по зарплатам. И тут они узнали, что придется искать новую работу.

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