Ликвидация убыточных предприятий: что нужно, чтобы украинские шахты выжили

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В Украине планируют закрыть убыточные шахты и найти горнякам новую работу – такое заявление сделали в правительстве и подлили масла в огонь. Ведь последние несколько месяцев шахтеры с государственных предприятий перекрывали автотрассы, бастовали и отказывались подниматься на поверхность из-за миллиардного долга по зарплатам. И тут они узнали, что придется искать новую работу. Впрочем, министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль сразу успокоил горняков: мол, их профессиональная переориентация ляжет на плечи государства. Ведь речь идет о 51 украинском городе, где есть шахты.

В целом же эпопея с ликвидацией убыточных предприятий в Украине имеет богатую историю. Каждое новое правительство и президент хотели реструктуризовать отрасль. И опыт с переобучением горняков тоже был. Новости "Сегодня" узнавали, что должно произойти, чтобы украинские шахты выжили. Для этого наши корреспонденты посмотрели на две разных жизни горняков: одни едва сводят концы с концами, а другие – возвращаются с заработков на родные шахты.

Бригадир государственной шахты "Капитальная" в Донецкой области Анатолий Кочаш показывает гору угля, которая оказалась никому не нужна. Этот уголь мог бы стать зарплатой для двух тысяч горняков, но государство не смогло его продать.

"С лета катастрофа такая! Разное было, но такого еще не было. Выплачено подземным рабочим 10% ноябрьской зарплаты, чуть больше половины декабрьской... То есть ноябрь пропустили, не стали давать. Потом, когда‑то… С реализации, которой нет", – сетует Кочаш.

Такая ситуация привела к забастовке на "Капитальной". В начале февраля полсотни работников просто отказались подниматься на поверхность. А еще предприятие не смогло заплатить за электроэнергию – это означает полную остановку предприятия и потерю всех надежд.

Протесты прокатились волной и по другим госшахтам Украины. Из-за похожих проблем. Так, четверо горняков голодали на "Львовуголе", полсотни шахтеров этой же шахте перекрывали международную трассу Львов – Рава-Русская; рабочие шахт "Карбонит" и "Горная" на Луганщине голодали вместе с семьями. Сразу несколько протестов прошли в Кривом Роге, Киеве и Мирнограде. Из-под земли отказались подниматься горняки шахты "Тошковская". А еще забастовки начались на госпредприятиях "Южнодонбасская – 1" и "Шахта им. М.С. Сургая ".

Две государственных субвенции по 16 млн гривен, которые выделили "Капитальной" – это мизер, говорит Кочаш.

"2020 годом закрывают 2019-й. Быть без зарплаты, а потом тебе какой‑то кусочек дают... И ты не знаешь, куде его ткнуть – то ли за свет заплатить, то ли долги раздать", – рассказывает бригадир.

Мирноград – шахтерский город с населением 50 тысяч человек. То, что городской бюджет, мягко говоря, не трещит от денег, видно сразу. Поэтому и кризис на госпредприятии "Мирноградуголь", в состав которого входит шахта "Капитальная", моментально отобразился на благополучии горожан.

"Мы с шахтерами находимся, как говорится, в одной лодке. И от того как стабильно они работают, как стабильно получают заработную плату, зависит как идут отчисления в местный бюджет. Мы не можем спрогнозировать бюджет, который позволил бы нам ремонт асфальтового покрытия... И так везде, по всем направлениям.Мы уменьшим ассигнования на ремонт школ и детсадов. Здесь единственный выход – только внешние источники", – рассказывает городской голова Мирнограда Александр Брыкалов.

Мэр пока отбрасывает даже мысль о том, что называть Мирноград депрессивным городом, но прогнозы дает невеселые.

"Если не будут работать наши государственные шахты, если их не приватизируют, то города не будет, город вымрет", – говорит Брыкалов.

В соседнем Покровске с ночной смены на частной шахте "Покровская" возвращается Елена Шаповаленко. Ее муж, наоборот, заступает на смену – на той же шахте. Но супруги успевают вместе позавтракать. Холодильник на их кухне – в магнитах из путешествий. Правда из-за границы пока магнитов нет. Но это временно, уверены в семье.

"У нас стабильная зарплата, которая позволяет нам и отдохнуть, и одеться, и обуться. Все магниты – это мы сами были везде... Загранпаспорта сделали. Хочется поехать в Турцию, все в Турцию ездят, и мне очень нравится Египет", – говорит Елена.

Андрей Шаповаленко трудится в группе, которая откачивает из шахты взрывоопасный метан и строит системы вентиляции. Несмотря на тяжелую работу, мужчина уверяет, что готов работать и на пенсии.

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"Хочется машину поменять, на что‑то более поновее, получше. И надо свой дом купить – не квартиру, а дом. На этой шахте у нас все конкретно – аванс, зарплата, все ежемесячно", – говорит Андрей.

Всего в шахтоуправлении "Покровское" – более семи тысяч работников. Каждую неделю здесь принимают по 400 резюме от желающих трудоустроиться. 40 кандидатов приглашают на собеседование. И каждый восьмой из них уже побывал на заработках за границей, а теперь вернулся, чтобы поддержать родной город. Директор шахты Валерий Яковенко уверяет: работа будет.

"Разрабатываются пласт, дальше будут другие стволы... Промышленные запасы насчитывают более 200 млн тонн. Срок разработки ‑ около сорока лет", – говорит он.

Инвестиции в добычу на Покровском месторождении уже превысили миллиард гривен. Но дальнейшее развитие шахты и города будет зависеть от того, даст ли Антимонопольный комитет разрешение на полную покупку шахтоуправления. Пока что компании "Метинвест" принадлежит только четверть предприятия.

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Государственная угледобыча тем временем достигла предела. Это признают и в Кабмина, а потому предлагают решать проблему несколькими способами. Самый радикальный – закрывать нерентабельные шахты, переквалифицировать шахтеров и отдавать предприятия частным инвесторам. Но четкого плана действий пока нет.

"Один путь – перевод людей, которые могут, на перспективные шахты. И очень важно предложить людям альтернативную работу. Сейчас в рамках "Большого строительства" в Украине, которое стартует с 1 марта есть возможность такое предложить – можно найти работу, которая не генерирует долги по зарплатам, предлагает новое будущее и является менее опасной", – заявляет министр энергетики Алексей Оржель.

То есть выживут сильнейшие – из десятков шахт уцелеет не больше семи. Внефракционная нардеп Виктория Гриб утверждает, что у государства нет права на ошибку в такой реформе. Иначе ценой станет гуманитарный кризис в целом регионе.

"Можно переквалифицировать. Но чтобы переквалифицировать надо понимать, под что. Надо привлекать инвесторов. В тех регионах можно уже сегодня говорить об индустриальных парках, о свободных экономических зонах – для того, чтобы инвестору было выгодно. Чтобы он пришел и сделал новые рабочие места, чтобы у шахтеров была работа", – предлагает Гриб.

А тем временем долг перед угольщиками уже превысил миллиард гривен, говорят в профсоюзах. Там уверены, что выбор методов решения проблемы невелик.

"Что спасло бы шахты? Необходимо привлечь инвестиции в предприятия угольной промышленности. Или искать эффективного инвестора и отдавать на приватизацию, или государство должно предусмотреть средства в бюджете, как это делалось в прошлые годы", – констатирует глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Во вторник, 25 февраля, горняки соберутся на встречу с правительством, чтобы совместно обсудить план действий. Ожидают, что разговор состоится при участии президента Владимира Зеленского.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что правительство пытается справиться с проблемой задолженности по зарплате горнякам и гасит ее частями. Так 10 февраля Кабмин перечислил 163 млн гривен на зарплаты шахтерам.

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