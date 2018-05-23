Угроза масштабной кибератаки и четвертая попытка "Сбербанка России" продать бизнес в Украине: итоги дня

ОБЩЕСТВО

49 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Добавил еще 3,7 пункта в апреле Индекс потребительских настроений украинцев после роста в марте этого года на 2,3 пункта. На начало мая он был 61,3 в сравнении с 54,8 год назад. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine. Согласно исследованию, оценка респондентами текущего положения выросла на 2,3 пункта – до 58,9, в том числе текущего личного материального положения – на 3,7 пункта, до 51,7, а целесообразности крупных покупок – на 0, 9 пункта, до 66,2.

13360 объектов уже проверила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, что составляет 41% от запланированного количества. Проверками выявлено 167 тыс. нарушений, из которых 63 тыс. не устранялись в течение длительного времени.

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1927 поправок подали народные депутаты ко во второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. При этом текст закона занимает всего 19 страниц.

О возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов предупреждает СБУ. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter.

На 30% объектов дорожного строительства 2017 года "Укравтодор" выявил нарушения в ходе проверки. Всего проверено 487 объектов.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,07 грн на 23 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился на 1 копейку. Сегодня курс на межбанке в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,09 грн, а в покупке повысился на 0,5 копейки – до 26,07 грн.

7,268 млрд грн суммарно привлек в бюджет 22 мая Минфин на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. При этом получено 164,8 млн гривен и 272,3 млн долларов. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 973 дня со средневзвешенной доходностью 17,41% и 16,10% годовых, соответственно. Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 721, 630 и 518 дней с доходностью 5,63%, 5,60% и 5,32% годовых, соответственно.

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2,052 млрд гривен составила в апреле прибыль всех коммерческих банков. Об этом говорится в данных Нацбанка. В то же время в январе-апреле банки заработали 10,724 млрд грн. В 2017 убыток коммерческих банков составил 24,4 млн грн. Убыток банков в 2016 году был 159 млрд грн.

Продал активы 18 неплатежеспособных банков на сумму 139,74 млн гривен Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14-18 мая. Из них на 47,23 млн грн проданы права требования по кредитам. Еще 92,5 млн грн получено от реализации основных средств банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов банков-банкротов на общую сумму 12 182,63 млн грн.

К началу летнего сезона 2019 года международный аэропорт Борисполь планирует расконсервировать и подготовить терминал F к работе. Причина – терминал D не справляется с нагрузкой в пиковые часы.

477 инвестиционных программ и проектов регионального развития утвердил Кабинет министров. Общая их стоимость – 4 млрд грн, средства будут поступать из Государственного фонда регионального развития в 2018 году.

МИР

Четвертую попытку продать украинский бизнес будет предпринимать "Сбербанк России", сообщил глава банка Герман Греф: "Будем надеяться, что на этот раз попытка будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Белоруссии".

Объявили о выкупе собственных акций на сумму 183,4 млрд долл. американские компании в отчетности за первый квартал. Это второй по величине объем после рекордного показателя программ buyback в 191,4 млрд долл. за четвертый квартал 2017 года. Эксперты указывают, что рекордные суммы выкупа подтверждает мнение, что основным направлением использования средств, сэкономленных корпоративной Америкой от снижения налогов, станут поглощения и выкуп акций, а не капитальные инвестиции или расширение штата.

Выросли на 19,6% до рекордного объема в 9,5 млрд долл. прямые иностранные инвестиции в экономику Мексики в первом квартале. В январе-марте прошлого года показатель составлял 7,946 млрд. Основным источником инвестиций в Мексику стали США (43,6%), далее следуют Испания (18,6%), Канада (8,6%), Австралия (5,9%) и Нидерланды (5,1%). Всего страна получила в первом квартале средства от 1553 иностранных компаний. Мексика является второй по величине привлекаемых инвестиций страной в Латинской Америке после Бразилии.

Семь спутников вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запущенная компанией SpaceX Илона Маска. В том числе запущены пять спутников Iridium NEXT, которые должны заменить на орбите устаревшие спутники, предназначенные для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium.