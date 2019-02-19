Угрозы "жесткого" Brexit: еще один автопроизводитель намерен уйти из Великобритании

Официального заявления не было, но, по данным СМИ, завод в Суиндоне могут закрыть

Фото: honda.ua.

Угрозы "жесткого" Brexit: еще один автопроизводитель намерен уйти из Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad3/01a/5c6ad301ac964.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad3/01a/5c6ad301ac964.png 2019-02-19T06:12:00+02:00 Экономика Официального заявления не было, но, по данным СМИ, завод в Суиндоне могут закрыть

Японская производитель Honda намерен закрыть свое предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии из-за неопределенности в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным британского телеканала, компания раскроет соответствующий план утром во вторник, 19 февраля.

Предприятие могут закрыть в 2022 году, в результате чего работы лишатся 3,5 тысячи человек.

Honda производит более 100 тыс. автомобилей Civic в Суиндоне, единственном заводе компании в Европейском Союзе.

Ранее о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

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