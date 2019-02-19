Угрозы "жесткого" Brexit: еще один автопроизводитель намерен уйти из Великобритании
Официального заявления не было, но, по данным СМИ, завод в Суиндоне могут закрыть
Японская производитель Honda намерен закрыть свое предприятие в Суиндоне на юго-западе Англии из-за неопределенности в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
По данным британского телеканала, компания раскроет соответствующий план утром во вторник, 19 февраля.
Предприятие могут закрыть в 2022 году, в результате чего работы лишатся 3,5 тысячи человек.
Honda производит более 100 тыс. автомобилей Civic в Суиндоне, единственном заводе компании в Европейском Союзе.
Ранее о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.
Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).
Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.
Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Угрозы "жесткого" Brexit: еще один автопроизводитель намерен уйти из Великобритании". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэй планирует еще раз обсудить Brexit с лидерами всех стран ЕС
На Даунинг-стрит уверяют, что встречи с лидерами "каждой страны-члена ЕС" состоятся уже "в ближайшие дни"
Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией – Порошенко сделал заявление
Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины