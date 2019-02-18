Переговоры по Brexit находятся на решающей стадии – глава МИД Великобритании

Британское правительство понимает, как именно оно сможет получить большинство голосов при голосовании по Brexit в парламенте

Джереми Хант. Фото: AFP

Переговоры по Brexit находятся на решающей стадии – глава МИД Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg 2019-02-18T15:46:00+02:00 Евросоюз Британское правительство понимает, как именно оно сможет получить большинство голосов при голосовании по Brexit в парламенте

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по Brexit находятся на решающем этапе, сообщает агентство Associated Press.

Переговоры находятся на "важнейшем финальном этапе", отметил Хант, находясь в Брюсселе на встрече глав МИД ЕС.

Хант сообщил, что британское правительство понимает, как именно оно сможет получить большинство голосов при голосовании по Brexit в парламенте.

"Мы знаем, как мы можем получить большинство в парламенте", - сказал он.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Теперь Мэй пытается внести изменения в положение о "страховочном плане". Брюссель, в свою очередь, заявляет, что не готов возвращаться к переговорам.

Среди проголосовавших против сделки Мэй было много членов Консервативной партии, и теперь премьер пытается заручиться их поддержкой. Так, в воскресенье Мэй написала членам Консервативной партии письмо, в котором призвала пожертвовать собственными предпочтениями во имя Brexit.

Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.

Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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