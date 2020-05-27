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Украина активизировала торговлю вином: какие страны покупают

27 мая, 08:13

Ксения Капустинская

Экспорт вырос более чем на 80% по сравнению с прошлым годом

Несмотря на увеличение импорта вин в Украину, наша страна заметно нарастила и экспорт этого товара. Так, за первый квартал 2020 года Украина продала за границу виноградного вина на 3,9 млн долларов. Это на 84% больше, чем было в первом квартале 2019 года (2,1 млн долларов), свидетельствуют данные Госстата.

Главными покупателями украинских вин остаются страны СНГ, которые приобрели за первые месяцы 2020 года товара на 225 тыс. долларов. Больше всего закупил Казахстан – на 154 тыс. долларов. Также украинские вина покупают Беларусь и Молдова – на 57,6 тыс. долларов и 13,4 тыс. долларов соотвественно.

Страны Европейского Союза в первом квартале-2020 купили украинских вин на 201 тыс. долларов. Больше всего за украинское вино заплатили Германия (90 тыс. долларов), Латвия (45 тыс. долларов) и Франция (20 тыс. долларов). Страны Азии в целом приобрели товара на 132 тыс. долларов.

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Напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели остались неизменными – тогда больше всего вина поставили в Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германию (на 1 млн долларов).

Недавно в Италии из кранов потекло игристое вино Ламбруско Граспаросса. Как это выглядело, смотрите на видео:

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экспорт вино Украина внешняя торговля

Источник: Сегодня

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