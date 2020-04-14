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В карантинную Украину активно везут вино из-за границы

14 апреля, 14:52

Ксения Капустинская

Импорт спиртного напитка в начале 2020 года значительно вырос

Несмотря на то, что пить в Украине стало дороже,страна за январь-март 2020 года импортировала виноградного вина на 33,6 млн долларов. Это на 51% больше, чем в тот же период 2019 года, когда страна закупила импортного вина на 22,2 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Больше всего вина в первые месяцы 2020 года Украина импортировала из Италии – на 9,5 млн долларов. На втором месте оказалась Франция с показателем 5,5 млн долларов, а на третьем – Германия, импорт из которой потянул на 5,4 млн долларов.

При этом экспорт вина за те же три месяца составил в денежном выражении всего 3,9 млн долларов. То есть импорт вина превышает экспорт в восемь раз.

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Ранее таможенники также подсчитали, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Тогда больше всего вина поставили в Казахстан – на 1,3 млн долларов. Второе место по объемам экспорта заняла Германия, куда Украины экспортировала вина на 1 млн долларов.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения посоветовали воздержаться от распития спиртного и курения сигаретво время самоизоляции. В некоторых странах, к слову, эту рекомендацию деятельно поддержала власть. Например, в Грузии еще с 31 марта запретили работу всех магазинов по продаже алкоголя. Новости "Сегодня" пообщались с жителями страны и узнали, соблюдают ли в ней введенные ограничения:

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экспорт таможня импорт вино Украина внешняя торговля

Источник: Сегодня

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