Украина активно тратит "зимний" газ

Сегодня, 10:05

Страна закупила по реверсу больше 20 млн кубов газа, но это топливо не закачивали в хранилища

Украина активно тратит "зимний" газ
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 10 по 17 марта сократились на 4,6%, или на 415 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

К 17 марта в ПХГ находилось 8,612 млрд куб. м природного газа, отчитались в компании.

В этот день из хранилищ выкачали 59,14 млн куб. м газа. Украина купила по реверсу 21,17 млн кубов газа, это топливо не направлялось в ПХГ. Газодобывающие предприятия направили на текущие нужды 56,05 млн кубометров газа.

Как сообщалось, пиковый расход запасов газа был связан с похолоданием и отказом "Газпрома" от продажи газа с начала марта, что привело к росту суточного отбора из ПХГ до 115 млн куб. м. 

Ранее Кабинет министров ввел в действие план по работе энергосектора на 10 дней, который предусматривал переход Украины на режим экономии газа.  С 7 марта кризисный комитет при Министерстве энергетики отменил действие всех временных мер. "Укртрансгаз" уже отчитался о снижении потребления голубого топлива, однако из-за новых холодов потребление газа вновь выросло.
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Источник:

"Сегодня"

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