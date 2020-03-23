Кризис из-за коронавируса: экономисты дали советы власти

Расходы на программы поддержки должны соответствовать объему ресурсов, который можно потратить без риска скачка инфляции

Для Украины, которая не в силах стимулировать экономику триллионными вливаниями, приоритетом должно стать максимальное сохранение занятости – единственного источника доходов для большинства населения. Такое заявление сделали украинские экономисты – эксперты Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Университета Калифорнии в Беркли, Advanter Group, VoxUkraine, центра Trade+ и TechUkraine, Concorde Capital, бизнес-школ KMBS, LvBS, "Райффайзен банк Аваль".

Масштаб расходов на программы поддержки бизнеса и граждан должен соответствовать объему ресурсов, которые можно найти и потратить на такие программы без риска скачка инфляции, обесценивание доходов граждан и финансовой дестабилизации.

"При низком доверии к гривне прямой выкуп государственных облигаций за средства Национального банка может привести к неконтролируемой спирали девальвации и роста цен. Для этого власть должна сделать все необходимое, чтобы не останавливать экономическую деятельность, несмотря на карантин. Так как ценой станет резкое обеднение граждан, рост преступности, падение доходов бюджета и отсутствия средств на финансирование медицины и другие критические расходы", – говорится в заявлении.

В письме экономисты советуют, направлять государственную помощь туда, где положительный эффект от нее для экономики будет наибольшим.

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Например, тем, кто потерял средства к существованию, и тому, кто с большей вероятностью будет покупать продукты питания и медикаменты, а не валюту.

Государство должно избежать ручного распределения ресурсов, которым создаются основы для коррупции и неэффективного направления дефицитных средств.

"Украина может пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями для общественного благосостояния. Но для этого, нужно как можно быстрее завершить переговоры с Международным валютным фондом, приложив усилия для увеличения объема программы и договорившись о направлении в бюджет существенной части займа. Достижение договоренности с МВФ позволит привлечь поддержку других официальных кредиторов (Всемирный банк, Европейский Союз, США и т.д.), которую следует увеличить по сравнению с суммами, которые оговаривались ранее", – говорится в письме.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, какой помощи бизнесмены ожидают от государства.

Также мы рассказывали о том, что спасти промышленность Украины могут только инвесторы.

Совсем недавно в очередной раз был поднят очень болезненный для Украины вопрос. Вопрос деиндустриализации. Госслужба статистики откорректировала данные о снижении промышленного производства в Украине: по новым подсчетам получилось, что промпроизводство упало в 2019 году по сравнению с 2018 годом всего на 0,5%, а не 1,8%. Такое улучшение показателей произошло только благодаря новому подходу к расчетам.

Деиндустриализация экономики приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли, уверены эксперты. А падение ВВП – к инфляции и девальвации гривни.

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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