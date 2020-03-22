Совсем недавно новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал первые три шага своего правительства по возрождению промышленности. Эксперты поддерживают намерения нового правительства. Так Олег Пендзин призывает власти заняться улучшением инвестиционного климата, так как собственных средств украинского бизнеса и помощи властей недостаточно.

"Инвестор – не спонсор, поэтому, вкладывая деньги в какой-то бизнес, он делает это для получения прибыли, – говорит Олег Пендзин. – Если в стране законы не защищают частную собственность, а налоги непомерные, как у нас, в такую страну инвестор не пойдет. Наоборот, он будет продавать у нас свою продукцию, произведенную в другой стране. Времени у властей Украины почти не осталось – через год-полтора будет пройдена точка невозврата и возродить украинскую промышленность уже станет невозможным. Мы превратимся в аграрную страну – сырьевой придаток Европы. Но очевидно, что в таком случае не приходится говорить о достижении в Украине европейского уровня жизни".

А вот Виктор Скаршевский пессимистичен.

"Ожидаемый мировой финансовый кризис может поставить крест на любых позитивных начинаниях наших властей. Ведь правительство маленькой сырьевой аграрной монополизированной украинской экономики может лишь слегка смягчить последствия кризиса, но, к сожалению, не предотвратить", – говорит Скаршевский.

Впрочем, по его словам, точка невозврата не пройдена, но времени на раскачку нет. И новоназначенному Кабмину стоит сделать приоритетными именно вопросы господдержки промышленности.

В тренде Промышленность Украины могут спасти только инвесторы – эксперты

Подробнее о том, как развивается деиндустриализация в Украине и к чему это все приведет, читайте в материале: Остался год-полтора: Украине грозит деиндустриализация – чем это чревато

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе увеличат инвестиции в связи с пандемией. Правда, выделенные средства помогут малому и среднему бизнесу снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии.

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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