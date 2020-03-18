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В Европе увеличат инвестиции в связи с пандемией: сколько выделят

18 марта, 19:05

Виктория Подолянец

Выделенные средства помогут малому и среднему бизнесу снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии

Послы ЕС согласовали внедрение инвестиционной инициативы на 37 млрд евро, направленной на смягчение негативных последствий пандемии коронавируса для стран-членов. Об этом решении в среду проинформировали в пресс-службе Совета ЕС.

Так называемая инвестиционная инициатива коронавируса позволит государствам-членам использовать 37 млрд евро, которые предварительно были заложены в бюджет на поддержку слаборазвитых регионов, для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией.

Выделенные средства помогут малому и среднему бизнесу снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии, а также усилить инвестиции в продукты и услуги, необходимые для укрепления здравоохранения.

Государства-члены также получат право на большую гибкость для перевода средств между программами финансирования, чтобы помочь наиболее пострадавшим регионам.

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Около 8 млрд евро инвестиционной ликвидности будет выделено из неизрасходованного предыдущего финансирования 2019 года по программам Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения и Европейского фонда морского и рыбного хозяйства.

Принято решение также обеспечит доступ к 29 млрд евро структурного финансирования в рамках ЕС на 2020 год.

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Следующим шагом для утверждения выделения средств должно стать одобрение его Европейским парламентом.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика столкнется с масштабной рецессией в этом году из-за пандемии COVID-19.

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Они пересмотрели прогнозы о том, что замедления мировой экономики удастся избежать. Экономисты Morgan Stanley теперь считают рецессию в мировой экономике базовым сценарием. Они прогнозируют, что в этом году рост замедлится до 0,9%.

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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инвестиции ЕС экономический кризис коронавирус пандемия рецессия

Источник: Экономическая правда

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