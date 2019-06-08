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"Украина – это очередное экономическое чудо", – посол Италии

8 июня, 13:42

Также он назвал Украину "маленьким Китаем" с точки зрения ресурсов, талантов и пространства

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия заявил, что Украина может стать очередным "экономическим чудом". Об этом сообщает KyivPost.

13 июня в Риме состоится итальяно-украинский бизнес-форум, посвященный энергетике, инфраструктуре и сельскому хозяйству.

"Это большая, большая страна; вдвое больше, чем Италия, а сообщение – это все. Есть компании в Италии, которые имеют высокие позиции в строительстве инфраструктуры и электронной инфраструктуры также", – сказал он.

"Мы очень специализируемся на сельскохозяйственной технике, поэтому мы можем обеспечить ключевое оборудования для украинского сельского хозяйства", – отметил дипломат.

"Я считаю, что Украина – это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства", – сказал Ла Чечилия.

"Наши компании должны иметь все возможности, чтобы максимально использовать тот момент, когда законодательство и его внедрение начнут этот экономический бум", - добавил он.

Напомним, что этой весной в Харькове прошел бизнес-форум. Что предложили предпринимателям, слышала корреспондент "Сегодня".


Кроме этого, на бизнес-форуме в Киеве три экс-президенты Украины дали "рецепт" экономического прорыва для страны. Необходимо помогать предпринимательству, чтобы остановить в Украине спад производства. Одни из главных отечественных отраслей – это машиностроение и сельское хозяйство, уверены президенты. И если государство будет поддерживать эти отрасли, из Украины перестанут выезжать специалисты, которых, по словам Кучмы, в соседней Польше уже признали одним из двигателей экономики.

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Тег посол, Украина, экономический потенциал

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