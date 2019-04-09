Бизнес-форум в Харькове: что предложили предпринимателям иностранные инвесторы

Экспорт предприятий Харьковщины в страны Евросоюза вырос на 30%

Бизнес-форум в Харькове: что предложили предпринимателям иностранные инвесторы 2019-04-09T21:59:00+03:00 Харьков Экспорт предприятий Харьковщины в страны Евросоюза вырос на 30%

На 30% процентов вырос экспорт предприятий Харьковщины в страны Евросоюза. Такие цифры озвучила губернатор области Юлия Светличная. Прежде всего благодаря контрактам с крупными машиностроительными заводами. Чтобы малый и средний бизнес не отставал, в Харькове собрали бизнес-форум. Что предложили предпринимателям, слышала корреспондент "Сегодня" Ирина Антонюк.

Олег Иванов – частный предприниматель. Он уже 25 лет производит и продает велосипеды. Чтобы узнать больше о запросах клиентов, решил заказать маркетинговое исследование. Для этого обратился в Европейский инвестиционный банк. Там помогли найти специалистов, да еще и вернули половину средств.

"Сделали акцент на родителях, потому что родители покупают для детей. Чтобы нравилось и детям, и родителям. Мы создали целую линейку: защиты, шлемы, аксессуары, маленькие бутылочки. Все для безопасности ребенка", – говорит Олег Иванов.

Олег пришел сегодня на форум, потому что хочет сделать свое производство более эффективным и ищет партнеров. А здесь собрались представители банков, чиновники, бизнесмены и ученые. И каждому есть что предложить.

"Сегодняшнее мероприятие будет направлено на то, чтобы представить европейские возможности для малого и среднего бизнеса Харьковщины. Для активизации деятельности поиска новых идей, также увеличение рабочих мест, увеличение экспорта товаров из Харьковской области. И видимо – привлечение новых инвестиций", – перечислила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Главной целью реализации этих программ является, конечно, улучшение условий жизни жителей Харьковского региона. Мы знаем о том, что губернатор региона прилагает огромные усилия для того, чтобы развивать регион, и в частности малый и средний бизнес", – заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Благодаря поддержке европейцев в Харькове уже строят станции метро, ​​обновляют электротранспорт, ремонтируют больницы и школы, помогают аграриям.

"Конечно, нужна помощь со стороны банков. И наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине в целом 1,05 миллиарда евро. И планирует продолжать эту деятельность", – заверяет глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан Эрик де Загон.

Предприниматели Харьковщины уверены – им есть что предложить в ответ.

"В ближайшее время мы столкнемся с тем, что все виды транспорта превратятся в один глобальный вид транспорта, и мы будем очень удивлены, как стремительно это произойдет. Нам есть уже сейчас, чем поделится на уровне Европы, что предложить и чем-то почерпнуть их", – говорит директор научно производственного предприятия Виталий Гаевский.

Такой форум с участием европейских банков, проводят впервые.

А вот офис Европейского банка реконструкции и развития работает в Харькове уже 2 года. Его цель – помочь малому и среднему бизнесу развиваться и выйти на европейский рынок.

Напомним, украинский бизнес вернул в страну выведенные полмиллиарда долларов инвестиций. Операции преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

Ранее мы писали, как начать свой бизнес в Европе. Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании.

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