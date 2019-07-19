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Украина готова к "транзитному" договору с "Газпромом": в "Нафтогазе" назвали условие

19 июля, 11:32

Витренко рассказал, каким должен быть новый контракт на транзит газа

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.

"Нафтогаз Украины" готов заключить с Россией соглашение о транзите газа на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет "Радио Свобода".

Так Витренко прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России договариватся о транзите газа.

"Отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не ждать сентября", – сказал Витренко. 

Он также напомнил предложение Еврокомиссии.

"Это должно быть операторское соглашение (об объединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений", – объясняет Витренко.

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Он добавил, что затягивание времени в переговорах "не в интересах ни одной из сторон".

"Россия может хотеть избежать обвинений в Европе по поводу очередного газового кризиса", – предположил Витренко.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник подсчитал, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

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Тег газ, Россия, Газпром, транзит, Витренко, Украина, условия, Нафтогаз Украины, газовые переговоры, транзит газа

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