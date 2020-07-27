Украина готовится к зиме: в Кабмине объяснили, хватает ли топлива

И.о. министра энергетики Буславец отчиталась о ситуации с запасами

Украина полностью обеспечена топливным ресурсом к началу отопительного сезона 2020-2021 годов, к которому уже готово 50% жилого фонда страны. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

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"На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом к началу отопительного сезона – как углем, так и газом", – цитирует Буславец "Интерфакс-Украина".

По ее словам, запасов природного газа "более чем достаточно". В соответствии с принятым правительством планом мероприятий предусмотрено наличие газа в газохранилищах в объеме не менее чем 17 млрд куб. м. При этом Украина уже накопила в подземных хранилищах (ПХГ) рекордный 21 млрд кубометров газа.

Буславец также добавила, что по всей стране проводятся ремонтные программы энергооборудования.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. Как уточнял ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона Украине было бы достаточно около 18 млрд кубометров газа в ПХГ.

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