Украина и Австрия объявили "войну" отмыванию доходов

Стороны заключили соответствующий меморандум

Фото: Pixabay

Украина и Австрия объявили "войну" отмыванию доходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f00/9d1/5c4f009d1cc57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f00/9d1/5c4f009d1cc57.jpg 2019-02-01T18:16:00+02:00 Экономика Стороны заключили соответствующий меморандум

Украина и Австрия договорились совместно противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма.

Соответствующий меморандум подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения финансовой разведки Австрии Йоханес Пехам, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 1 февраля.

В частности, стороны решили обмениваться выявленными фактами и передавать информацию компетентным органам.

"Подписание меморандума… является наглядным примером углубления сотрудничества Госфинмониторинга с европейскими партнерами", – заявил Черкасский.

В сообщении пресс-службы напоминается, что число иностранных государств, с которыми подписаны подобные соглашения, достигло 77-ти.

Ранее Госфинмониторинг сообщил, что за январь–июнь 2018 года выявил коррупционных сделок в Украине почти на 300 млрд грн.

В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Украины заявила об обысках в Киеве и Винницкой области в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы.

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