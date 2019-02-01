Украина и Австрия объявили "войну" отмыванию доходов
Стороны заключили соответствующий меморандум
Украина и Австрия договорились совместно противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма.
Соответствующий меморандум подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения финансовой разведки Австрии Йоханес Пехам, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 1 февраля.
В частности, стороны решили обмениваться выявленными фактами и передавать информацию компетентным органам.
"Подписание меморандума… является наглядным примером углубления сотрудничества Госфинмониторинга с европейскими партнерами", – заявил Черкасский.
В сообщении пресс-службы напоминается, что число иностранных государств, с которыми подписаны подобные соглашения, достигло 77-ти.
Ранее Госфинмониторинг сообщил, что за январь–июнь 2018 года выявил коррупционных сделок в Украине почти на 300 млрд грн.
В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура Украины заявила об обысках в Киеве и Винницкой области в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы.
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