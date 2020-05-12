Украина копит газ: хранилища заполнили больше чем на 50%

Подземные хранилища газа (ПХГ) Украины становятся популярными среди иностранных компаний, которые используют их как временные резервуары. Однако ПХГ также являются местом хранения "зимних" запасов голубого топлива и для самой Украины.
Так, по данным госкомпании "Оператор ГТС" Украины, по состоянию на 11 мая в ПХГ было накоплено 17,08 млрд кубометров газа. То есть запасы голубого топлива приблизительно на 70% превышают прошлогодние. Сами хранилища заполнены более чем наполовину. Отбор газа из ПХГ не происходит.
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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 15,81 млрд куб. м газа. Как отмечал ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона в ПХГ нужно закачать еще 2-3 млрд кубометров топлива.
Как известно, у Украины нет договоренностей о прямых поставках газа из России. При этом соглашение о транзите с РФ заключено до 2025 года. После истечения этого срока Москва сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2". В таком случае Киеву придется переориентировать работу ГТС.
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