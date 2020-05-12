Украина копит газ: хранилища заполнили больше чем на 50%

Закачка топлива в ПХГ продолжается уже два месяца

Подземные хранилища газа (ПХГ) Украины становятся популярными среди иностранных компаний, которые используют их как временные резервуары. Однако ПХГ также являются местом хранения "зимних" запасов голубого топлива и для самой Украины.

Так, по данным госкомпании "Оператор ГТС" Украины, по состоянию на 11 мая в ПХГ было накоплено 17,08 млрд кубометров газа. То есть запасы голубого топлива приблизительно на 70% превышают прошлогодние. Сами хранилища заполнены более чем наполовину. Отбор газа из ПХГ не происходит.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 15,81 млрд куб. м газа. Как отмечал ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона в ПХГ нужно закачать еще 2-3 млрд кубометров топлива.

Как известно, у Украины нет договоренностей о прямых поставках газа из России. При этом соглашение о транзите с РФ заключено до 2025 года. После истечения этого срока Москва сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2". В таком случае Киеву придется переориентировать работу ГТС.

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