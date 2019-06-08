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Украина могла бы стать газовым хабом Европы – эксперт

8 июня, 10:55

Страна обладает уникальными возможностями – имеет ГТС и ПХГ, говорит Алексей Кущ

Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины".

Украина волне может позаимствовать у расположенного в Юго-Восточной Азии Сингапура концепцию страны-хаба и концепцию чартерных городов.

Об этом экономический аналитик Алексей Кущ (аналитический центр "Оптима") заявил в комментарии сайту "Сегодня" .

"Сингапур – это страна-хаб, которая находится на пересечении финансовых, торговых, товарных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Украина в этом плане тоже обладает уникальными возможностями, потому что мы тоже находимся на таком цивилизационном стыке между Европой и Азией", – говорит эксперт.

По его мнению, Украина могла бы стать и элементом "Нового шелкового пути", который идет из Китая в рамках программы "Один пояс и один путь" .

"Мы могли бы стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, потому что у нас уникальные возможности: и ГТС, и подземные хранилища газа. Мы могли бы стать и энергетическим хабом, транспортным хабом, морским и т.д. У нас для этого есть колоссальные потенциальные возможности, которые сейчас абсолютно не реализуются", – посетовал экономический аналитик.

Напомним, летом 2017-го Украина сделала первый шаг к созданию газового хаба – "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских подземных хранилищах. В компании отмечали, что эта услуга может заинтересовать также трейдеров из Восточной Европы, ведь и Польша, и Румыния, и Болгария испытывают дефицит мощностей для хранения газа и уже анонсировали инвестиции в их расширение.


А заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив заявлял, что для создания в Украине газового хаба необходимо пересмотреть тарифы на хранение и точку врезки.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда".

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Тег Сингапур, ГТС, эксперт, экономист, Шелковый путь, транспортный узел, газовый хаб

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Сегодня

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