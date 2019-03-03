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Украина может добывать больше собственного газа – Гройсман

Сегодня, 02:45

По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua.
Украина может добывать больше собственного газа – Гройсман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fb2/a86/5c3fb2a86b712.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fb2/a86/5c3fb2a86b712.jpg Экономика По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом

Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина – энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа" – написал Гройсман на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Премьер рассказал о стратегии правительства в области в области энергоэффективности.

"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование" – отметил Гройсман.

По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.

"Главная цель этой энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", – подытожил Гройсман.

Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом уже весной-2019 Украина откроет доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.

При этом Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:

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Тег газ, потребление, добыча, энергоэффективность, Гройсман

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