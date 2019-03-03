Украина может добывать больше собственного газа – Гройсман
По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом
Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Украина – энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа" – написал Гройсман на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
Премьер рассказал о стратегии правительства в области в области энергоэффективности.
"Мы разрушили закрытый клуб в энергетике. Открыли геоданные, вводим прозрачные аукционы и конкурсы. Ввели мораторий на 5 лет относительно пересмотра ставок рентных платежей. Уменьшили рентные платежи на новые скважины. Благодаря изменению системы работы "Госгеонедр" можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. 5-й год работает правительственная программа "Теплые кредиты", которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование" – отметил Гройсман.
По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.
"Главная цель этой энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", – подытожил Гройсман.
Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом уже весной-2019 Украина откроет доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.
При этом Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:
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