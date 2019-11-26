Украина может направить скидку от "Газпрома" на субсидии – Оржель

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься". Об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социальных мероприятий, в том числе на субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Если у нас будет сниженная цена – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать на рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель.

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При этом министр не стал раскрывать в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.

Напомним, ранее "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев предполагал, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам. Украина не покупает российский газ напрямую с 2015 года.

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При этом действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года.

25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома". В украинской компании отметили, что если стороны не успеют заключить долгосрочный контракт на транзит по европейским правилам, все другие варианты в любом случае должны соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам. Кроме того, "Нафтогаз Украины" готов "рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующие мировому соглашению". Один из вариантов – погашение долга не деньгами, а газом.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробней на видео:

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