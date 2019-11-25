"Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа: детали

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отправила "Газпрому" ответ на его предложение о транзите газа. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром" теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам", – написал он.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

"Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", – написал он.

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Витренко добавил: если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, другие варианты все равно должны соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение "Газпрома" мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, таких как передача газа на границе Украина – РФ и операции "своп", которые при этом соответствовали бы законодательству Украины и европейским правилам. Мы также предложили определенные дополнительные шаги, необходимые для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию", - добавил Витренко.

"Нафтогаз Украины" также готов конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующие мировому соглашению.

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"На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг за счет поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков "Газпрома", и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий "Газпрома", в частности из-за невыполнения "Газпромом" своих контрактных обязательств", – написал Юрий Витренко.

Он также подчеркнул, что украинская сторона не видит законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" получил официальное предложение от российского "Газпрома" о транзите газа.

Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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