Украина может получить от "Газпрома" 12 миллиардов долларов – "Нафтогаз"

Стокгольмский арбитраж может взыскать с российского "Газпрома" компенсацию в размере около 12 млрд долларов за обесценивание украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае отказа России от транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он напомнил, что "Нафтогаз" 6 июля подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Витренко предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину. В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

"Мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию 12 млрд долларов", – сказал Витренко в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

Ранее "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания этого долга, т.к. "Газпром" отказался платить добровольно:



