Украина может получить выгоду от мирового кризиса: экономист назвал сферы

Украина может извлечь выгоду в перестройке цепочек поставок, которая последует за спровоцированным коронавирусом мировым кризисом. Такое мнение выразил Димитар Богов, региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который обновил экономический прогноз для Украины.

"Украина с ее географической близостью к Западной Европе и размером, которые могут дать эффект масштаба, имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из такого посткризисного развития", – сказал Богов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, он считает, что нынешняя рецессия вызовет дополнительное развитие информационных и коммуникационных технологий, например, электронной коммерции и служб доставок. И это также является одной из возможностей роста для Украины.

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"Кризис может привести к более тщательному изучению цепочек поставок с упором на устойчивость и диверсификацию. Во многих секторах одна экономика, часто это Китай, является сейчас доминирующим мировым поставщиком", – пояснил Богов.

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По его словам, именно экономики регионов ЕБРР уже обладают сравнительными преимуществами.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) также отмечали, что Украина лучше готова к нынешнему кризису, чем, например, в 2008 году. В частности, после некоторой нервозности в марте, курс гривни стабилизировался и укрепился в апреле, а резервы НБУ начали наполняться валютой.

Кроме того, коронакризис – это первый в истории Украины кризис, который происходит без обвала финансового сектора и банкротства банков. При этом НБУ не собирается включать печатный станок ради покрытия расходов государственного бюджета:

Видео: НБУ

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