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"Украина на крючке": нардеп озвучил опасность импорта электроэнергии из России

14 ноября, 20:30

Это очень опасно даже не с политической или экономической, а с точки зрения национальной безопасности, уверен Алексей Гончаренко

/ Фото: Pixabay

Инициированный нардепом Андреем Герусом импорт электроэнергии из Россиипостоянно растет, убивает украинские энергопредприятия и угрожает национальной безопасности. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Россия очень любит держать своих "партнеров" на крючке. Украина для них – это цель номер один. И поэтому они хотят нас держать, как на крючке газовом, так и, конечно, они были бы счастливы держать еще раз на крючке электроэнергии. И поэтому так опасно пускать и расширять здесь их присутствие и вообще пускать их сюда, потому что фактически это убивает собственную выработку электрической энергии", – сказал Гончаренко.

По его мнению, Россия использует энергозависимость Украины для давления на власть, шантажируя отключением электроэнергии.

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"После того будут накручиваться цены, будет совершенно другая ситуация, и Россия будет нас шантажировать, что она может в любой момент выключить страну как таковую. Мы понимаем, что это такое в 21 веке. Так что это очень опасно с точки зрения национальной безопасности. Не с точки зрения даже политической или с точки зрения экономической, а с точки зрения национальной безопасности. Страны должно быть энергонезависимой, и в том числе в вопросе электроэнергии", – отметил Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ, что стало возможным благодаря "поправке Геруса", нужно отменять как можно скорее.

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"Это надо убирать как можно скорее. Я соавтор одного из депутатских законопроектов, который предусматривает остановку импорта электроэнергии из Российской Федерации. И мы не понимаем, почему не выносится этот вопрос в сессионный зал, можно было давно это сделать. Я этим вижу прямую угрозу национальным интересам Украины", – сказал Гончаренко.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВтч/сутки .

Ранее руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря "поправке Геруса", пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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