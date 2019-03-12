Украина на пути к энергонезависимости: Порошенко и Гройсман выступили на форуме

Энергетический форум состоялся в Украинском доме в Киеве

Украина на пути к энергонезависимости: Порошенко и Гройсман выступили на форуме 2019-03-12T18:08:00+02:00 Экономика Энергетический форум состоялся в Украинском доме в Киеве

От энергоэффективности – к энергонезависимости. Форум под таким названием прошел в Украинском доме в Киеве, в котором приняли участие сотни представителей коммунальных хозяйств со всей страны.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман заявили, что часть денег, которые поступают в местные бюджеты после децентрализации, необходимо направлять на энергоэффективность.

По словам главы государства, половина газа, который потребляет население, идет на обогрев воздуха. Но если утеплить дома и модернизировать систему отопления, ежегодно можно экономить до 3,5 млрд долларов. С чего именно начинать, надо решать на местах.

"Мы больше не диктуем, сколько и на какой проект должны тратиться средства общин. Общины теперь наконец сами могут принимать решения, и в этом есть смысл децентрализации. За ее имплементацию я хочу поблагодарить тогда еще вице-премьер-министра Гройсмана, премьер-министра [Арсения] Яценюка, [нынешнего вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства] Геннадия Зубко и сотни-сотни членов нашей команды", – заявил Порошенко.

По его словам, за последние несколько лет Кабмин возместил около 2,5 млрд гривен для более полумиллиона семей в рамках программы "Теплые кредиты". На этот год на программу предусмотрено еще 400 млн гривен.

В свою очередь Гройсман выразил удивление, почему при одинаковой цене газа и практически одинаковой структуре производства тепла и потребления в одном городе гигакалория обходится 1300 гривен, а в другом – почти 1900 гривен.

Сегодня Порошенко призвал Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого.

"К ним возникли серьезные претензии Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства, и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокой государственной должности. Я считаю, что это логичное решение, которое должно стать модельным для подобных случаев", – отметил президент.

Напомним, 22 февраля детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА. Следственные действия проводились как на работе, так и по месту жительства чиновников по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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