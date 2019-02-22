Детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА
Обыски проходят в рамках расследования вымогательства крупных сумм
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками по месту работы и жительства чиновников Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в САП отметили, что следственные действия проводятся по согласованию с прокурорами и были санкционированы судом. В настоящее время по данному уголовному производству о подозрении никому не сообщалось.
Напомним, ранее мы писали о том, как НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, мы сообщали о том, как прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.
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