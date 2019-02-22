Детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА

Обыски проходят в рамках расследования вымогательства крупных сумм

Иллюстрация. Фото: пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg 2019-02-22T13:36:46+02:00 Другие регионы Обыски проходят в рамках расследования вымогательства крупных сумм

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками по месту работы и жительства чиновников Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в САП отметили, что следственные действия проводятся по согласованию с прокурорами и были санкционированы судом. В настоящее время по данному уголовному производству о подозрении никому не сообщалось.

Напомним, ранее мы писали о том, как НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, мы сообщали о том, как прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.

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