Украина наращивает экспорт голубики: озвучен прогноз

По данным аналитиков, в 2019 году поставки этой ягоды за границу могут удвоиться

Фото: Pixabay

Украина наращивает экспорт голубики: озвучен прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/503/e6e/5c9503e6ef3b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/503/e6e/5c9503e6ef3b6.jpg 2019-03-23T06:06:00+02:00 Экономика По данным аналитиков, в 2019 году поставки этой ягоды за границу могут удвоиться

На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, поставки голубики за границу по итогам года прогнозируются на уровне 4,5-5 тыс. т, что вдвое превысит показатель 2018-го.

Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, сообщает ЕastFruit.

"Мы уже много лет системно и целенаправленно продвигаем Украину как потенциально одного из важнейших поставщиков ягод в Европу, на Ближний Восток и в страны Азии. В 2019 году мы прогнозируем резкое увеличение экспорта свежих ягод из Украины, прежде всего голубики", – сказал он.

По оценкам аналитиков, ожидаемый резкий рост урожая голубики в Украине в 2019 году приведет к снижению уровня внутренних цен, что будет стимулировать развитие экспорта.

"Уже сейчас почти все крупные компании-производители голубики активно проходят сертификацию согласно стандартов GlobalG.A.P, а также расширяют возможности по охлаждению, хранению, сортировке и упаковке свежей голубики для экспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина увеличила выручку от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году до рекордных 78 млн долларов.

В Кировоградской области на плантации выращивают несколько сортов лимонов, апельсинов, мандаринов, а также грейпфруты и цитроны. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина наращивает экспорт голубики: озвучен прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.