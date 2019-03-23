Украина наращивает экспорт голубики: озвучен прогноз
По данным аналитиков, в 2019 году поставки этой ягоды за границу могут удвоиться
На фоне данных о том, что в январе 2019 года объем украинского экспорта превысил импорт, поставки голубики за границу по итогам года прогнозируются на уровне 4,5-5 тыс. т, что вдвое превысит показатель 2018-го.
Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, сообщает ЕastFruit.
"Мы уже много лет системно и целенаправленно продвигаем Украину как потенциально одного из важнейших поставщиков ягод в Европу, на Ближний Восток и в страны Азии. В 2019 году мы прогнозируем резкое увеличение экспорта свежих ягод из Украины, прежде всего голубики", – сказал он.
По оценкам аналитиков, ожидаемый резкий рост урожая голубики в Украине в 2019 году приведет к снижению уровня внутренних цен, что будет стимулировать развитие экспорта.
"Уже сейчас почти все крупные компании-производители голубики активно проходят сертификацию согласно стандартов GlobalG.A.P, а также расширяют возможности по охлаждению, хранению, сортировке и упаковке свежей голубики для экспорта", – говорится в сообщении.
Напомним, Украина увеличила выручку от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году до рекордных 78 млн долларов.
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