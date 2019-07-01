Украина нарастила экспорт аграрной продукции: что и куда продаем

Об итогах пяти месяцев сообщила и. о. главы Минагрополитики

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Украины в январе-мае 2019 года увеличился на 1,58 млрд долларов, или на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 8,97 млрд долларов.

Об этом 1 июля написала исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

Она добавила, что это 42,9% от общего экспорта страны.

Трофимцева также назвала ТОП-10 экспортных рынков для украинской аграрной продукции:

Китай – 794,9 млн долларов. Индия – 740,9 млн долларов. Египет – 737,4 млн долларов. Турция – 683,7 млн долларов. Нидерланды – 640,8 млн долларов. Испания – 502,8 млн долларов. Италия – 333,3 млн долларов. Польша – 300,6 млн долларов. Беларусь – 278,8 млн долларов. Германия – 250,3 млн долларов.

По словам и. о. главы Минагрополитики, в десятку самых популярных экспортных групп товаров вошли:

кукуруза, которой по итогам пяти месяцев экспортировали на 3 млрд долларов;

подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – 1,88 млрд долларов;

пшеница, а также смесь пшеницы и ржи – 974 млн долларов;

жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов соевого и арахисового масла – 479,2 млн долларов;

соя – 431,9 млн долларов;

мясо и субпродукты домашней птицы – 255,9 млн долларов;

жмых и другие твердые отходы соевого масла – 141,2 млн долларов;

соевое масло – 111 млн долларов;

cигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей – 107,7 млн долларов;

ячмень – 77,9 млн долларов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.

При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.





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