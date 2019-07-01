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Украина нарастила экспорт аграрной продукции: что и куда продаем

1 июля, 21:21

Об итогах пяти месяцев сообщила и. о. главы Минагрополитики

Фото: Pixabay

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Украины в январе-мае 2019 года увеличился на 1,58 млрд долларов, или на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 8,97 млрд долларов.

Об этом 1 июля написала исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

Она добавила, что это 42,9% от общего экспорта страны.

Трофимцева также назвала ТОП-10 экспортных рынков для украинской аграрной продукции:

  1. Китай – 794,9 млн долларов.
  2. Индия – 740,9 млн долларов.
  3. Египет – 737,4 млн долларов.
  4. Турция – 683,7 млн долларов.
  5. Нидерланды – 640,8 млн долларов.
  6. Испания – 502,8 млн долларов.
  7. Италия – 333,3 млн долларов.
  8. Польша – 300,6 млн долларов.
  9. Беларусь – 278,8 млн долларов.
  10. Германия – 250,3 млн долларов.

По словам и. о. главы Минагрополитики, в десятку самых популярных экспортных групп товаров вошли:

  • кукуруза, которой по итогам пяти месяцев экспортировали на 3 млрд долларов;
  • подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – 1,88 млрд долларов;
  • пшеница, а также смесь пшеницы и ржи – 974 млн долларов;
  • жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов соевого и арахисового масла – 479,2 млн долларов;
  • соя – 431,9 млн долларов;
  • мясо и субпродукты домашней птицы – 255,9 млн долларов;
  • жмых и другие твердые отходы соевого масла – 141,2 млн долларов;
  • соевое масло – 111 млн долларов;
  • cигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей – 107,7 млн долларов;
  • ячмень – 77,9 млн долларов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.

При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.


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Тег экспорт, АПК , Минагропрод, Трофимцева

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Сегодня

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