Украина нарастила экспорт товаров в ЕС на 16%

За десять месяцев 2018 года экспорт товаров в страны Евросоюза вырос до 16 млрд долларов

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-октябре 2018 года составил 36,315 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,077 млрд долларов).

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-октябрь 2018 года вырос на 16%, до 16,428 млрд долларов, импорт – на 11%, до 19,886 млрд долларов.

Отрицательное сальдо за 10 месяцев составляет 3,458 млрд долларов. При этом доля ЕС в экспорте из Украины составляет 42%, в импорте – 43%.

Напомним, в 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского Союза 357 новых товаров, а число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 года до 14 136 в конце прошлого года.

Отметим, Кабмин усовершенствовал правила импорта вооружения по гособронзаказу – правительство внесло изменения в порядок заключения офсетных договоров при госзакупках оборонной продукции за рубежом.