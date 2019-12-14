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Украина нарастила импорт мяса: ТОП-3 поставщиков свинины

14 декабря, 06:05

Импорт свинины в текущем году превышает экспорт в 10,7 раз.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За 11 месяцев 2019 года Украина,жители которой едят слишком мало мяса, импортировала 21,94 тыс. т свинины на сумму 41,85 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные ГФС.

Основным поставщиком свинины за отчетный период стала Польша с долей на рынке – 42,39%. При этом в 2018 году Польша занимала всего 20,99% на рынке Украины.

Наибольшие объемы импорта свинины в Украину организовали из:

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  • Польша — на 17,74 млн долларов (42,39%);
  • Германия — на 7,27 млн долларов (17,38%);
  • Нидерланды — на 5,65 млн долларов (13,51%);
  • Других стран — на 11,18 млн долларов (26,72%).

В январе-ноябре 2019 года Украина экспортировала свинины 2,05 тыс. т на общую сумму 4,69 млн долларов. Следовательно, импорт свинины в текущем году превышает экспорт в натуральном выражении в 10,7 раз.

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Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой. Китай нуждается в импортном мясе, так как 60% поголовья свиней в стране вырезано из-за африканской чумы. Это привело к острому дефициту свинины, которая является очень популярным видом мяса у китайских потребителей. Как отмечают в ассоциации животноводов, такая ситуация открывает для Украины широкие экспортные перспективы. Однако для организации поставок продукции правительства Украины и Китая должны подписать ветеринарный сертификат.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год в Украине потребляется всего 15 кг.

При этом ранее мы выяснили, какая свинина лучше – с рынка или из супермаркета. Ответ узнавайте из результатов эксперимента "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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