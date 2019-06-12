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Украина нарастила поставки сахара за границу

12 июня, 09:13

Экспорт сладкого песка за месяц заметно увеличился

Фото: Pixabay

После сокращения экспорта сахара, Украина мае нарастила этот показатель. Так, за май-2019 украинские производители экспортировали 41,3 тыс. тонн сахара, что почти на 30% больше, чем в апреле, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

"Основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан – почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан – 17% и 16% соответственно", – добавила зампредседателя правления "Укрцукра" Руслана Бутило.

Впрочем, в целом за сентябрь – май 2018/2019 маркетингового года (МГ) экспортировано 378,2 тыс. т сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, производство сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) в Украине сократилось на 15%, до 1,82 млн тонн.

Во многом это связано со снижением потребления сладкого песка, объясняли эксперты. При этом специалисты призывают и дальше сокращать потребление сладостей:


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Тег экспорт, сахар, Украина, Укрцукор

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