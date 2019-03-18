Украина сократила поставки сахара за границу

По данным ассоциации "Укрцукор", экспорт сахара на внешние рынки упал за месяц на 16%

Фото: Pixabay

Украина сократила поставки сахара за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fca/26c/5c8fca26c757c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fca/26c/5c8fca26c757c.jpg 2019-03-18T18:45:00+02:00 Экономика По данным ассоциации "Укрцукор", экспорт сахара на внешние рынки упал за месяц на 16%

Украинские производители в феврале поставили на внешние рынки 34,3 тыс. т сахара, что на 16% меньше по сравнению с январем. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

По словам заместителя главы правления Ассоциации Русланы Бутыло, основные поставки осуществлялись в Азербайджан и Великобританию – 25% и 18% соответственно.

При этом Кыргызстан и Израиль импортировали по 13% от общего объема в феврале, добавила она.

Пресс-служба Ассоциации отметила, что в целом с сентября 2018 года по февраль 2019-го включительно Украина экспортировала 274,4 тыс. т сахара, что на 6% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Напомним, производство сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) в Украине сократилось на 15%, до 1,82 млн т.

В феврале "Укрцукор" спрогнозировал, что посевные площади сахарной свеклы в текущем МГ составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

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