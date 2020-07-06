Украина нарастила продажи масла и зерна на границу

Украина, которая все активнее продает зерновые за границу, в целом в январе-мае 2020 года экспортировала аграрной продукции на сумму 9,1 млрд долларов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, импорт агропродукции вырос до 2,6 млрд долларов, что на 11% больше, чем в январе-мае 2019 года. Об этом сообщили аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), передает УНИАН.

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"Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 6,5 млрд долларов", – отметили эксперты.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки жиров и масел – на 22%, и составили 2,5 млрд долларов. Поставки готовой продукции остались без изменений и составили 1,4 млрд долл. Экспорт продукции растениеводства сократился на 4% – до 4,7 млрд долларов, а продукции животноводства – на 15%, до 471,1 млн долларов.

"В общей структуре экспорта наибольшая доля приходится на продукцию растениеводства – 52%, и продукцию категории жиры и масла – 27%. Готовая продукция и продукция животноводства занимают 15% и 5% соответственно", – говорится в сообщении.

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Среди импортируемой продукции Украина увеличила закупки готовых продуктов на 11% и продукции животноводства на 13%. В то же время, импорт жиров и масел сократился на 5%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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