Минэкономики планирует утвердить объемы экспорта зерна в 2020-2021 маркетинговом году

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 – июнь 2020) экспортировала 56,2 млн т зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были поставлены за границу рекордные 49,7 млн т. Об этом говорится в отчете Директората развития аграрного сектора при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое подумывает об ограничении вывоза зерна, пишет УНИАН.

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По состоянию на 26 июня Украина экспортировала 56,2 млн т зерновых и зернобобовых культур, при этом всего подготовлено к экспорту 57,1 млн т зерна.

В частности, на отчетную дату Украина поставила на внешние рынки 20,4 млн т пшеницы, что на 4,8 млн т, или на 31%, больше, чем в прошлом МГ, кукурузы – 30,12 млн т (на 1,3 млн тонн, или на 1% больше), ячменя – 4,9 млн т (почти на 35% больше), ржи – 8,2 млн т (на 80 млн т, или на 91% меньше, чем в прошлом МГ).

Кроме того, муки экспортировано 332,3 тыс. т, что на 10% больше, чем в 2018-2019 МГ. В частности, пшеничной муки – 329,8 тыс. т, что также почти на 10% больше, чем в предыдущем сезоне.

В 2018-2019 маркетинговом году украинские экспортеры продали на внешнем рынке 49,7 млн т зерновых, что стало рекордом за всю историю независимости государства.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортеры планируют утвердить объемы экспорта зерна нового урожая в 2020-2021 маркетинговом году и подписать 1 июля соответствующий меморандум.

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Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн т, а масличных – 20 млн т.

Однако в последнее время виды на урожай улучшились: в Украине может быть рекордный урожай зерновых и масличных культур по итогам 2020 года. Он может составить 97 млн т, что немногим меньше рекордных 98 млн т в 2019 году.

Напомним, в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции более чем на 9 млрд долларов.

Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли посевы озимых культур на площади около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в мае дожди частично улучшат урожай 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн т.

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