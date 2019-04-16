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Украина нарастила производство яиц: появились итоги за квартал

Сегодня, 06:06

Данные за первый квартал 2019 года опубликовал Госстат

Фото: Pixabay

Производство яиц в Украине по итогам первого квартала 2019 года увеличилось на 7,1%, или на 250,7 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство яиц в январе-марте этого года достигло 3,76 млрд штук, тогда как годом ранее – 3,51 млрд штук.

На предприятиях этот показатель вырос до 2,36 млрд штук (+9,7% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 1,4 млрд штук (+3,1%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

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Тег сельское хозяйство, производство, яйца, Госстат

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