Украина нарастила транзит газа

В "Укртрансгазе" подвели результаты работы ГТС за восемь месяцев

/ Фото: "Укртрансгаз"

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-августе 2019 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 59,55 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По данным государственной компании, в августе транзит газа из России по территории Украины составил 6,36 млрд куб. м – это на 13,3% меньше, чем за август 2018-го.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

На прошлой неделе новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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