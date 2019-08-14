Украинскую ГТС подготовили к остановке транзита газа из России

Газ смогут поставлять в южные и восточные области Украины, даже если прокачка российского топлива прекратится

Фото: "Нафтогаз Украины"

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме. Это дает возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение восточных и южных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Таким образом, топливо может транспортироваться на юг и восток страны из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины.

"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы голубого топлива при работе станций в реверсном режиме", – сообщили в "Укртрансгазе".

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В компании напомнили, что в январе 2009 года из-зи провокационных действий "Газпрома" украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. Но на тот момент штатных возможностей переключения на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".

"Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решение для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", – отчитались в "Укртрансгазе".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону.

В Кабмине также отмечали, что Украина должна полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября:

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