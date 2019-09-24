Украина нарастила транзит газа: "Нафтогаз" показал отчетность

/ Фото: Укртрансгаз

За первое полугодие 2019 года "Нафтогаз Украины", который ранее рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу, увеличил прокачку голубого топлива через территорию страны на 6% (по сравнению с первыми полугодием-2018). Об этом сообщается на сайте компании, которая опубликовала консолидированную отчетность за первое полугодие 2019 года.

"Объем транзита газа по результатам шести месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Одним из главных факторов увеличения объемов транзита является повышенный спрос на природный газ в Европе", – сообщили в "Нафтогазе".

Также отмечается, что финансовый результат сегмента транзита газа "Нафтогаза" за полгода увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В основном это произошло за счет увеличения ставки услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижению амортизационных расходов в составе себестоимости.

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А вот финансовый результат сегмента внутренней транспортировки природного газа за полгода ухудшился – на 3,1 млрд грн. Это связано с уменьшением объема транспортировки газа и начисления резерва долгов, сообщили в компании.

Напомним, действующий транзитный контракт "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали в 2009 году, он истекает в конце этого года. Сейчас продолжаются переговоры о транзите газа из России через Украину после 31 декабря 2019 года.

Так, 19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча в формате Украина – Россия – Еврокомиися. По итогам этого раунда переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

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