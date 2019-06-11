Украина не сможет сама восстановить Донбасс – Омелян

Киев рассчитывает на репарации от Москвы и поддержку Еврокомиссии

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Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет войны. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив необходимость возмещения со стороны Москвы.

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинском и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", – сказал министр в интервью "Голосу Америки", находясь в Лондоне.

По словам Омеляна, Еврокомиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

Он подчеркнул, что сейчас Киев сосредоточен на возвращении оккупированных Россией территорий Крыма и восточной части Донбасса, но с Еврокомиссией обсуждаются планы об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.

Напомним, в конце мая-2019 ЕИБ дал Украине кредит на восстановление инфраструктуры Донбасса. Средства выделены в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях и обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс:

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