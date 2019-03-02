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Порошенко о "плане Путина" на Донбассе: заводы "вырезали на металлолом", разрушены тысячи жилых домов

Сегодня, 02:45

Порошенко напомнил о последствиях путинской агрессии на Донбассе

Фото: president.gov.ua
Порошенко о "плане Путина" на Донбассе: заводы "вырезали на металлолом", разрушены тысячи жилых домов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/961/85d/5c796185d6f0e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/961/85d/5c796185d6f0e.jpeg Политика Порошенко напомнил о последствиях путинской агрессии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от плана президента РФ Владимира Путина по оккупации части Донецкой и Луганской областей пострадало прежде всего русскоязычное население Донбасса. Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе.

"Российская агрессия, аннексия Крыма, распространение "русского мира" и экономическая блокада, сами донетчане начали острее всего ощущать настроения. Во время этой войны Донецкая область потеряла большую часть своего промышленного потенциала", – заявил он.

Также Порошенко напомнил, что оккупанты сделали с украинскими промышленными объектами в ОРДЛО: "Варвары" вырезали все на металлолом, что могли, размонтировали и перевезли оборудование в Россию, захватили их, отжав от реальных владельцев".

Кроме того, президент отметил, что оккупанты на Донбассе разрушили тысячи жилых домов, дороги, водо- и газопроводы, прекратили деятельность десятков промышленных предприятий.

"Донецк и Донецкая область была полностью разрушена. Этот план, план Путина – от него пострадали в первую очередь кто? Русскоязычные. Расчеты Путина провалились. Мы выстояли и вывели экономику из пике, компенсировав значительную часть потерь", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня посетит прифронтовую зону на востоке Украины.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины приезжал в Хмельницкую область и во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы отдал приказ военным на Донбассе. Глава государства также потребовал от военных – не сдавать ни единого кусочка украинской земли.

А в августе 2018 года Порошенко прилетел на Донбасс. Он прибыл в прифронтовую Авдеевку в Донецкой области и принял участие в торжественном пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от населенного пункта Очеретино к Авдеевке.

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Тег Путин, Порошенко

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Источник:

УНИАН

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