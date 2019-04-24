Украина объяснила судебные угрозы оператора "Северного потока – 2" в адрес ЕС
Письмо гендиректора Nord Stream 2 прокомментировала Елена Зеркаль
Письмо гендиректора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором он угрожает подать в суд на Евросоюз из-за изменений Газовой директивы, подтверждает, что компания не сможет завершить строительство "Северного потока – 2" без реорганизации согласно законам ЕС.
Об этом 24 апреля написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.
"Nord Stream 2 как черт ладана боится прозрачных правил ЕС. По сути "Северный поток – 2" – обычная контрабанда (транспортировки газа без соблюдения правил)", – сообщила она.
Замглавы МИД назвала угрозы Варнига парадоксом на фоне игнорирования решения Стокгольмского арбитража относительно долга перед Украиной.
"Компания Nord Stream 2 судится с ЕС из-за изменений в Газовой директиве, поскольку директива вредит "инвестициям" в построении газопровода... Парадокс. Так как к правосудию апеллирует тот, кто его игнорирует. Владелец "Северного потока – 2" – "Газпром" – упрямо требует от нас простить и забыть про их долг по Стокгольмскому арбитражу", – подчеркнула Зеркаль.
Напомним, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененный документ должен вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".
В свою очередь оператор газопровода угрожает подать в суд на Евросоюз, если нормы обновленной Газовой директивы ЕС распространят на строящуюся российскую "трубу".
"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.
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