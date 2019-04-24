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Строители "Северного потока – 2" угрожают Европе судом – СМИ

Сегодня, 14:14

В Nord Stream 2 заговорили о "дискриминации инвесторов", которые вложили средства в газопровод

Фото: nord-stream.com

Оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG угрожает подать в суд на Европейский Союз, если нормы обновленной Газовой директивы ЕС все-таки распространят на строящуюся российскую "трубу". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, которое гендиректор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Издание отмечает, что Варниг грозит ЕС судом, если "Северный поток – 2" не сделают исключением, так как, по его мнению,  "эта мера будет дискриминационной" и нарушит международные соглашения.

В Nord Stream 2 напомнили, что  на проектирование трубопровода было уже потрачено 5,8 млрд евро, и 10 млрд евро – на строительство. Потому компания не намерена мириться с "дискриминацией инвестора".

Напомним, ранее единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2", если займет должность. 

Как известно, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

В директиве говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК. Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

При этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция недопустима. А строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. 

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Тег суд, Северный поток, Nord Stream, юнкер, Nord Stream 2, Северный поток 2, газовая директива

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