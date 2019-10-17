Украина оказалась в шаге от энергокапитуляции – эксперты

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Украина оказалась в шаге от энергокапитуляции, – заявляют эксперты. Один законопроект, по их мнению, может принести сразу несколько рисков для всей страны. Речь идет, во-первых, о предложениях народных депутатов разрешить покупать киловатты в Беларуси. Эксперты уверены: эта электроэнергия на самом деле будет российской. А еще есть риск потерять зеленую генерацию.

Корреспонденты "Сегодня" разбирались, не заплатит ли Украина за дешевые киловатты собственной безопасностью?

По мнению аналитиков, одна страница текста в законопроекте может не просто разрушить украинский рынок электроэнергии, но и поставить крест на развитии генерации. Документ рассматривали на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В начале заседания не все депутаты понимали, что происходит. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что члены комитета должны были бы тщательно изучить документы перед заседанием.

"Я хочу принести извинения перед вами от себя, от разумных членов комитета, за то, в каких условиях мы сегодня организовали этот комитет. Ряд документов, которые фактически не были даже зарегистрированы в Раде, внесены в повестку дня сегодняшнего комитета с дерзкими, грубыми нарушениями законодательства Украины", – заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Депутаты пытаются разобраться, что на этих страницах. Автор нововведений, председатель комитета Андрей Герус объяснять, по мнению некоторых депутатов, не очень хочет.

"А можно я предложу тем депутатам, которые проголосовали за законопроект, чтобы они рассказали, за что они проголосовали", – задает вопрос народный депутат Виктория Гриб.

Однако этого не происходит. А стоило бы, отмечают те, кто возмущен положениями законопроекта. Ведь законопроект N2236-2, по мнению аналитиков, фактически открывает украинские двери перед российскими киловаттами. В документе предлагается покупать электроэнергию без ограничений в Беларуси. Однако, на самом деле, отличить, какие киловатты произвели в Беларуси, а какие переправили из России, будет невозможно. Категорически против законопроекта выступила "Батькивщина".

"Брать перетоки из Российской Федерации, или любой другой страны, и в то время, когда у нас достаточно своей электроэнергии, просто ее покупать, вопреки санкциям, которые применены против Российской Федерации, это просто действие против Украины", – заявила народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

Но эксперты говорят, что энергетическая капитуляция для господина Геруса — не аргумент. Глава комитета приводит свой аргумент — обещает дешевый свет.

"Я предлагаю на 10 копеек снизить цену электроэнергии для украинских потребителей", – говорит председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Но в действительности ничего не подешевеет, свет будут покупать не для людей, а для заводов олигарха Коломойского, убежден народный депутат Михаил Волынец.

"Когда Герус понял, что он является лоббистом, что он выполняет заказные поручения Коломойского, он вчера попытался сыграть эту тему назад, он подал законопроект о поставках электроэнергии через Беларусь", – говорит народный депутат Украины Михаил Волынец.

Против Украины и ее энергонезависимости, по мнению экспертов, будет работать еще один пункт законопроекта. Он, считают специалисты, тормозит развитие зеленой генерации. Государство уже не будет гарантированным покупателем чистых киловатт, как сейчас. К тому же, цену, по которой покупают электроэнергию, произведенную на солнечных и ветростанциях, господин Герус предлагает снизить. Задним числом.

"Вопрос, что же делает Герус? Он уничтожает частную генерацию. И здесь вопрос не в том, что есть какая-то необходимость техническая или экономическая. Вопрос в том, что просто используется государственная власть для сведения чьих-то счетов", – говорит экономический эксперт Александр Трохимец.

Счет, уверены эксперты, идет на миллиарды потерянных инвестиций, также речь идет о недостроенных экологических станциях, тысячах рабочих мест. И главное – о шансах таки получить энергетическую независимость.

Теперь вопрос — на чьей поле сыграют депутаты, когда будут голосовать за или против этих новаций.

Напомним, что ранее парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ, возглавляемый Андреем Герусом, предложил снизить "зеленые тарифы", несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" стабильными до 2030 года. Впрочем, позже от идеи снизить "зеленые тарифы" задним числом отказался сам автор Андрей Герус.

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