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Украина отказалась от апелляции по спору с Россией в ВТО

26 апреля, 15:37

Решение международных арбитров в пользу РФ вступило в силу

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse.

Орган по разрешению споров ВТО утвердил доклад третейской группы по спору Украины с РФ об ограничениях на транзит украинских товаров по территории России. В этом докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО.

"Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу", – заявили в Минэкономразвития РФ.

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Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года

Украина пожаловалась на действия Москвы в ВТО. Она оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

5 апреля 2019 года в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ. В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

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Тег ВТО, Россия, транзит, Украина, транзит товаров

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Источник:

Интерфакс-Украина

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